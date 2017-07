Die Hitzewelle erreicht heute ihren Höhepunkt. Für die Wiener Fiakerpferde könnte das eine gute Nachricht sein, denn sobald an der Wetterstation am Stephansplatz 35 Grad erreicht werden – was laut Zamg heute zum ersten Mal in diesem Jahr möglich ist –, bekommen die Tiere hitzefrei. Der Verein gegen