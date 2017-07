In U-Bahn mit Bombe gedroht

Zwei Touristen haben am 17. Juli in der U1 in der Wiener Innenstadt Richtung Reumannplatz mitgehört, wie sich zwei Männer auf Arabisch offenbar über eine Bombe unterhielten. Dabei soll einer von ihnen gesagt haben, er habe „die Bombe auf fünf Minuten“ gestellt, zudem führten die beiden einen Koffer