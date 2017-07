Bei einem Unfall mit seinem Quad ist ein Salzburger im Gemeindegebiet von Bramberg am Wildkogel (Bezirk Zell am See) ums Leben gekommen. Bei einer Alm kam der Lenker laut Polizei mit dem Quad-Fahrzeug nach rechts vom Schotterweg ab, prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und wurde vom Quad ges