Die Szene wirkt inszeniert, aber alle Beteiligten versichern, dass dem nicht so ist: Gerade als Roland Düringer am Klagenfurter Magistrat die Unterstützungserklärungen für die von ihm initiierte Partei „G!LT“ auflegen will, kommen zwei Männer zur Tür herein. In der Hand: bereits ausgefüllte Formular