Von Eva Maria Scharf

Zumindest die Kuriosität dieser Geschichte ist in Stein gemeißelt. Ein öffentlicher Platz in Villach wurde neu gestaltet und dabei irrtümlich mit recycelten Grabsteinen gepflastert. Exakt 54 von 47.000 Steinen wurden von der Baufirma so verlegt, dass die Inschriften leserlich sin