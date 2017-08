Buben missbraucht? 60-Jähriger in Haft

Über einen Wiener Geschäftsmann (60) wurde gestern U-Haft verhängt. Er soll einen Buben (13) missbraucht haben. Haftgrund ist Tatbegehungsgefahr. Zu dem Übergriff soll es am Montag im Geschäft des Verdächtigen in Döbling gekommen sein, das der Bub betreten hatte, der in einer betreuten Wohngemeinsch