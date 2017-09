Segelboot kenterte, vier Männer gerettet

Weiden/See. Vermutlich wegen einer starken Windböe ist Freitagabend ein Segelboot auf dem Neusiedler See bei Weiden gekentert. Die vier Bootsinsassen fielen in das nur 16 Grad kühle Wasser. Ein Segler rief die Feuerwehr. Die Männer wurden aus dem See gefischt.