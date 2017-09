Mit der vollständigen Abstinenz vom Job- alltag ist es im Urlaub nicht weit her: Das eigentlich für Not- oder Alltagsfälle eingeschaltete Smartphone wird dank Hotel-Wifi und Gratis-Roaming auch in der Feriendestination endgültig zum jederzeit verfügbaren Fenster in die eigene Arbeitswelt. Kein Wunde