Der Tag, an dem Franz Fuchs in die Falle ging

Dieser Tag ist in meiner Erinnerung mausgrau. Die südsteirischen Äcker brechen auf, in diese Furchen lässt jetzt Franz Fuchs sein Blut fließen. Er zappelt mit den Händen, er taumelt seinem Elternhaus entgegen, er hat sich gerade selbst in die Luft gejagt, er war seine letzte Explosion.

Später werden