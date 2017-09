In Werfenweng sind gestern zwei Paragleiter in 150 Meter Höhe zusammengestoßen. Beiden Piloten – Vater (51) und Sohn (24) – gelang es, die Notschirme zu werfen. Beim Vater verhedderte sich dieser, er prallte am Boden auf und erlitt Verletzungen am Brustkorb. APA