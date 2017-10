Im Garten eines Kindergartens in Wien-Brigittenau wurde am Montagnachmittag ein ungiftiger, etwa 1,5 Meter langer Königspython entdeckt. Sechs Feuerwehrleute fingen die Würgeschlange mit einem Netz ein und transportierten sie in einer Aluminiumkiste auf die Wache, von wo sie die Tierrettung abholte.