Lkw blieb mit Kran an Brücke hängen

Spektakulärer Unfall in einer Bahnunterführung in Wien-Donaustadt: Ein Kraftfahrer blieb mit dem Ladekran an der Brücke hängen, das gesamte Schwerfahrzeug wurde dadurch hochgehoben und mit der Fahrerkabine gegen die Unterseite der Unterführung gedrückt. Die Folgen: Der Lenker kam mit Kopfverletzunge