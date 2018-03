Die Masern sind laut der WHO zurück in Europa: Mehr als 21.000 haben sich im letzten Jahr angesteckt, 35 sind gestorben. In Österreich wurden vergangenes Jahr 95 Masern-Erkrankungen registriert.

Mit rund 17 Übertragungen pro Infektion sind die Masern extrem ansteckend. Eine gefürchtete Folge ist die