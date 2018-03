Die Kältewelle hält Österreich weiter in Atem. Dieses Bild wurde gestern in Rankweil in Vorarlberg aufgenommen. Wie lange die meterhohe Eiswand noch bewundert werden kann, ist noch nicht absehbar. Allerdings soll die klirrende Kälte laut der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynami