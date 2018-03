Der Deutsche war gegen 3.15 Uhr mit seinem Pkw in Pinggau in einer Sackgasse aus unbekannter Ursache gegen eine Hausmauer gekracht. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt, am Wagen entstand Totalschaden. Der 31-Jährige stieg aus dem Wrack und klopfte an ein Fenster eines Wohnhauses. Zu diesem Zeitpu