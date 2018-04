In Indien ist ein 46-Jähriger wegen eines makabren Rentenbetrugs festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, die Leiche seiner Mutter in einem großen Gefriergerät in seiner Wohnung in Kolkata versteckt und fast drei Jahre lang ihre Rente von 30.000 Rupien (380 Euro) pro Monat weiter bezogen zu