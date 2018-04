Das Haustier als tödlicher Angreifer. Ein Albtraum, der in Deutschland jetzt zweimal Wirklichkeit wurde. Ein Baby starb am Montag nahe Darmstadt, weil es der Hund der Familie in den Kopf gebissen hatte. Kaum eine Woche zuvor in Hannover: Ein Staffordshire attackiert seine beiden Besitzer. Eine 52-jä