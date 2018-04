Eine Familientragödie ereignete sich gestern in einem Einfamilienhaus in Klagenfurt. Ein 73 Jahre alter Kärntner tötete seine um zwei Jahre jüngere Schwester und beging nach der Gewalttat Suizid. Er erhängte sich in dem Wohnhaus, in dem er das Erdgeschoß bewohnte. Seine Schwester lebte die meiste Ze