Die EU will dasPlastikgeschirrverbieten

Die EU-Kommission will den Plastikmüll in Europa stark eindämmen: Erste Pläne, welche Maßnahmen dazu gesetzt werden könnten, veröffentlichte nun die „Wirtschaftswoche“. Demnach soll Einweggeschirr aus Plastik in der EU verboten werden. Auch Strohhalme und Essstäbchen aus Plastik würden darunterfalle