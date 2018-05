Ein 32-Jähriger, um den sich Freunde bereits Sorgen gemacht hatten, ist Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die Leiche des gebürtigen Türken wurde Mittwochabend von der Polizei in seiner Wohnung in der Lienfeldergasse in Wien-Ottakring entdeckt. Mit einem Küchenmesser sind dem Mann tödliche Schnit