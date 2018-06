Sechsjähriger Bub verstarb nach Badeunfall

KLAGENFURT. Die Retter fanden ihn in acht Meter Tiefe im Faaker See. Am Sonntag ist der sechsjähriger Bub aus Villach untergegangen. In einem unbeobachteten Moment hatte er sich von seinen Eltern entfernt und war wohl in einen Bachzufluss gestürzt. Er konnte