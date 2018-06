Es geht um eine blutige Auseinandersetzung in einem Hinterhof in Salzburg. Ein 19-jähriger Afghane musste sich deshalb gestern wegen Mordversuchs vor einem Geschworenengericht verantworten. Er soll am 2. August des Vorjahres einen 24-jährigen Landsmann mit einem Messer schwer verletzt haben. Das spä