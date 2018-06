Neben der Steiermark wüten die Unwetter dieser Tage in Niederösterreich und im Burgenland besonders heftig. Schon am Dienstagnachmittag wurde der niederösterreichische Bezirk Neunkirchen zum Katastrophengebiet erklärt. Die Aufräumarbeiten dauerten den ganzen Mittwoch an, rund 200 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Ein Katastrophenhilfszug aus dem Bezirk Wiener Neustadt wurde angefordert, bestätigte Landesrat Stephan Pernkopf, der selbst vor Ort war und schnelle, unbürokratische Hilfe versprach.

Bereits am Nachmittag verschärfte sich die Situation erneut. Intensiver Regen erschwerte die Arbeit der Helfer. Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber wurde Hilfe des Katastrophenhilfsdiensts in Aussicht gestellt. Die Unwetterwarnung blieb aufrecht.

In Otterthal, ebenfalls in Neunkirchen, hat das Rote Kreuz eine Frau mit zwei Kindern im Alter von zwölf und sechs Jahren aus den Fluten gerettet. Die drei Personen sind in einem Auto von den Wassermassen überrascht worden. Laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich gebe es im Wechselgebiet kaum eine Gemeinde, die nicht von Wassermassen oder extremen Hagelschäden betroffen ist. Zahlreiche Notschlafstellen wurden eingerichtet.

In Waidhofen an der Thaya ist ein Lkw im strömenden Regen von einer Brücke gestürzt, der Fahrer war in der Kabine eingeschlossen. Weil sich der Gesundheitszustand des Lenkers verschlechterte, konnte er nicht sofort geborgen werden. Ein Feuerwehrmann musste die Notärztin durch den Fluss zum Lkw tragen, damit diese die Erstversorgung vornehmen konnte. Danach konnte der Mann ins Spital gebracht werden. Auch im Burgenland hatten Rettungskräfte alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Keller waren überflutet, viele Bäume sind umgestürzt und haben zum Teil auch Straßen blockiert.

Im Westen Österreichs wurde vor allem der starke Regenfall zum Problem, im Vergleich zum Osten kam man aber relativ glimpflich davon. In Vorarlberg waren vor allem die Rheindelta-Gemeinden und Lustenau betroffen. Die Feuerwehren mussten vielfach ausrücken, die Pegelanstiege hielten sich aber in Grenzen.

Der Gesamtschaden ist noch nicht absehbar, die Hagelversicherung bezifferte die Schäden für die Landwirtschaft bislang aber mit rund 1,7 Millionen Euro. Die Regierungsspitze kündigte an, rasch Hilfe aus dem Katastrophenfonds prüfen zu lassen.

Das österreichische Blitzortungssystem Aldis ortete 2018 bundesweit bereits rund 66.000 Blitzeinschläge. Das ist der stärkste Start in die Blitzsaison seit dem Jahr 2009. Damals blitzte es bis Anfang Juni knapp 80.000 Mal. Zählt man neben den Einschlägen auch andere Entladungen wie Impulse innerhalb von Wolken, blitzte es heuer bereits rund 440.000 Mal. Auch dieser Wert liegt deutlich über dem vieljährigen Durchschnitt.