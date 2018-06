Auch der zehnte Befragungstag von Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger brachte wenig Ordnung in das Wirrwarr um seine Konten. Er habe damals auf seine Berater vertraut, „wer mein Konto eröffnet hat, weiß ich nicht mehr“. Die Anklage geht davon aus, dass die drei Konten, auf die die Buwog- und Terminal-Tower-Provisionen geflossen sind, Meischberger, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Immobilienmakler Ernst Karl Plech gehören. Alle drei Angeklagten bestreiten das, Meischberger sprach von einer „medialen Jagd“. Dennoch gab er erneut „taktische“ – also falsche – Aussagen zu, um „Grasser nicht mit reinzuziehen“. Für Lacher sorgte das Protokoll des parlamentarischen U-Ausschusses aus dem Jahr 2012. Darin lieferte sich Meischberger hitzige Debatten mit Ex-BZÖ-Abgeordneten Stefan Petzner und dem damaligen Grünen-Abgeordneten Peter Pilz. Von Letzterem scheint er bis heute wenig angetan: „Alles, was Pilz sagt, ist verzichtbar.“ Meischbergers Befragung geht langsam zu Ende, schon heute könnten die Staatsanwälte ihre Fragen stellen. Christina Traar