Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sorgten mit Hacker-Angriffen auf prominente Twitter-Profile für Aufsehen. In Dutzenden Accounts mit Millionen an Followern wurden Nachrichten mit Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda sowie den Worten „Wir sehen uns am 16. April“ gepostet. A