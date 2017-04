Kanzler in Israel: „Ewiges Unrecht“

Montagvormittag in Jerusalem, zehn Uhr. Zwei Minuten lang heulen die Sirenen, Menschen, Straßenbahnen und Autos halten an, überall wird die Arbeit niedergelegt und geschwiegen. Ganz Israel steht für 120 Sekunden still, um sich am Gedenktag „Jom haScho’a“ vor den sechs Millionen Opfern des Holocaust