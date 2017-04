Der Kampf um die Mittelschicht – das war es, was die SPÖ in der vergangenen Woche mit der umstrittenen Pizza-Aktion des Bundeskanzlers zu unterstreichen versucht hat. Die ÖVP will dem nun etwas entgegensetzen, und zwar mit dem Klassiker-Thema „Eigentum“: Nach einer Sitzung der ÖVP-Spitze sagte Parte