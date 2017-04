Im Vorfeld des EU-Gipfels am Wochenende statteten Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) dem Nationalrat einen Besuch ab. Der Grund: Die Regierungsspitze gab anlässlich des Gipfels, in dem die Strategie der EU in den Austrittsverhandlungen Großbritanniens besprochen