Der Satz des Bundespräsidenten ist vor Wochen in einer Diskussion mit Studenten gefallen. Am Dienstag brachte ihn der ORF-„Report“, was erst heftige Gegenreaktionen auslöste. Angesprochen auf Übergriffe auf kopftuchtragende Frauen hatte Alexander Van der Bellen gesagt: „Wenn das so weitergeht (…) be