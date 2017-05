Paukenschlag am 1. Mai: Die 29-jährige SPÖ-Nationalrätin Daniela Holzinger wirft das Handtuch. In einem Video auf Facebook nimmt sich die Oberösterreicherin kein Blatt vor den Mund. „Ich will kein junges Gesicht zu alten Inhalten sein.“ SPÖ-interne Intrigen hätten sie dazu bewogen. „Leider müssen w