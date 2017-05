Kern wirbt in Kairo für einen Flüchtlingspakt mit Ägypten

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hofft weiter auf einen Flüchtlingsdeal mit Ägypten, ähnlich jenem der EU mit der Türkei. Zwar sei dieser nicht „eins zu eins“ übertragbar, aber es müsse versucht werden, schrittweise voranzukommen, sagte Kern am Mittwoch in Kairo bei seinem Besuch im Land am Nil.

