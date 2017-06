Mit einer Kampagne zur Abschaffung des Regresses startet die SPÖ in den Wahlkampf. Am Rande der Eröffnung der Wahlkampfzentrale erklärte Sozialminister Alois Stöger: „Die Pflege darf nicht vom Geldbörserl abhängig sein. Ich will die Enteignung von Familien abschaffen.“ Bekanntlich macht sich die SPÖ