Parteichef Matthias Strolz hat sich beim Bürger-Voting der Neos als Spitzenkandidat durchgesetzt. Platz zwei ging an Beate Meinl-Reisinger, dahinter Claudia Gamon, Sepp Schellhorn. Vor dem Parteitag am Wochenende sollte sich entscheiden, ob Irmgard Griss in den Ring steigt. Die Neos-Statuten sehen d