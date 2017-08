Am 15. Oktober wird die Zahl der ungültigen Stimmen möglicherweise höher sein als bei vergangenen Wahlen. An der Angebotsvielfalt liegt das nicht: Insgesamt treten 16 Parteien an, zehn davon österreichweit. Und doch wird es auf den Wahlzetteln mehr Weißraum als gewohnt geben. Die fünfte Spalte bleib