Nationaler Sicherheitsrat tagt am Freitag

Der Nationale Sicherheitsrat tritt am Freitag zusammen, um über das Sicherheitspaket sowie die jüngsten Terroranschläge in Europa zu beraten. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will dabei beim Regierungspartner SPÖ und den Oppositionsparteien neuerlich für das gemeinsam mit dem Justizministerium e