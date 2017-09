Terrorismusexperte Peter Neumann hat Zweifel an einer Täterschaft der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) bei dem U-Bahn-Anschlag in London. „Selbstmord ist für den IS zwar kein Selbstzweck, doch eigentlich setzt nur noch Al Qaida auf Sprengstoffanschläge, bei denen die Täter verschont bleiben“