Ingo Hasewend, Berlin

In einem Berliner Außenbezirk steht ein Plakat, das in Schwarz-Weiß-Ästhetik einen jüngeren Mann zeigt, der seinen Dreitagebart verträumt nach unten gesenkt hat. Fehlt nur ein Wasserschwall von oben und schon wäre das Sujet für einen Herrenduft perfekt. Doch der Mann ist kein We