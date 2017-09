Von Wolfgang Fercher

Wie sehr fühlen sich Muslime in Österreich zu Hause? Wie sehen sie ihre Rolle in der Gesellschaft? Fragen wie diese wurden zuletzt in mehreren Studien thematisiert. Aktuell sorgt ein Bericht der EU-Grundrechteagentur (FRA) für Diskussionen. Demnach fühlen sich Muslime in Österrei