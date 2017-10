Von Ernst Sittinger

Die Menschen umringen den Kanzler, wo immer er gestern auftritt: Lange Schlangen und ständiger Selfie-Alarm bei der Eröffnung eines Kindergartens in St. Marein im Mürztal, bei der Einweihung eines Seniorenheims in Mürzzuschlag, beim Bad in der Menge im Einkaufszentrum Kapfenberg.