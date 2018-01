Svazek will „Bollwerk“ sein

Die neue FPÖ-Generalsekretärin, Marlene Svazek, will künftig die blauen Regierungsmitglieder vor „Störgeräuschen von außen“ abschirmen. „Wir sehen uns auch als Bollwerk, das vor unseren Regierungsmitgliedern steht“, sagte sie bei ihrer Antritts-Pressekonferenz am Montag. Ganz in diesem Sinne übte si