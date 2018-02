Die Frau in der VIP-Loge des amerikanischen Repräsentantenhauses weiß, dass alle Kameras auf sie gerichtet sind, als sie lächelnd die Ehrengäste zur feierlichen „State of the Union“-Ansprache begrüßt. Entgegen der Tradition ist Melania Trump an diesem besonderen Tag nicht in der Limousine des Präsid