Erst wollte ein NPD-Funktionär aus Baden-Württemberg eine leer stehende Gaststätte in Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) in Oberfranken kaufen – doch dann schritt die Kommune ein. Am Freitag hat die Stadt den Gasthof für 130.000 Euro selbst gekauft, wie Bürgermeister Edmund Pirkelmann der Deutschen P