Am Morgen des 12. März läutete es gegen 9 Uhr an der Tür der Wohnung meiner Eltern am Wiener Brahmsplatz 1 Sturm. Die Haushälterin öffnete und sah sich drei jüngeren Männern in Polizeiuniformen mit Hakenkreuzbinden gegenüber.

Als ob normales Sprechen verboten wäre, brüllte einer der drei: „Wo is da J