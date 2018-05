Legendär ist der der Republik inhärente, in der Verfassung festgeschriebene Kompetenzdschungel zwischen Bund und Ländern. In einem schmalen Bereich will Reformminister Josef Moser aktiv werden, der Kärntner will das Übergangsgesetz von 1920, das wechselseitige Zustimmungsrechte von Bund und Ländern