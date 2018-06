Regierungsausflug zum Ministerrat in Brüssel

Ministerratssitzungen im Ausland sind eher ungewöhnlich, gültige Beschlüsse dürfen außerhalb der Landesgrenzen gar nicht gefasst werden. Am kommenden Mittwoch wird die Bundesregierung geschlossen in der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel zusammentreffen und das Programm für den Ratsvorsitz