Im Vorjahr, etwa um die gleiche Zeit, haben wir begonnen, den Menschen Dominic Thiem mit Superlativen auszustatten. Der Niederösterreicher hatte mit herausragenden Leistungen in Brasilien und Mexiko den Weg Richtung Top Ten der Weltrangliste eingeschlagen, im Sommer setzte er sich an den Straßenrand auf den Sessel mit der Nummer sieben.

Als nunmehriger Achter braust der 23-Jährige durch das ATP-500er-Turnier in Rio de Janeiro, gestern servierte er den Spanier Albert Ramos-Vinolas, Nummer 25 und also nicht irgendwer, im Semifinale mit 6:1, 6:4 ab. Es bedarf keines Matchberichts, die Klarheit des Ergebnisses spricht für sich. Auch wenn es Thiem wie schon im Viertelfinale gegen Ende hin ein bisschen ruhiger anging.

Der Schützling von Günter Bresnik, der seit 6. Juni 2016, der Woche nach seinem French-Open-Halbfinale, ununterbrochen in den Top zehn der Weltrangliste steht, sollte das Finale möglichst gewinnen. Ansonsten bugsiert ihn die ATP-Arithmetik aus diesem elitären Kreis.

In Brasilien straft Thiem jene Kritiker Lügen, die ihn seit Jahresbeginn in mangelhafter Verfassung gesehen haben wollen. Gut, die Ergebnisse waren schlecht, aber: Spätestens seit dem Abstecher auf den Sandplatz von Rio ist der Lichtenwörther wieder der Alte. Er dominiert von der Grundlinie; spielt aggressiv; hat die Selbstzweifel unter Kontrolle; will den Sieg mehr als sein Gegner. Jene Tugenden sind zurück, die ihn 2016 vier ATP-Turniere auf drei unterschiedlichen Belägen haben gewinnen lassen.

Kommende Woche wird Thiem versuchen, den Vorjahrestitel in Acapulco zu verteidigen. Die Konkurrenz ist heuer unvergleichbar groß. Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic bekam für das Hartplatzturnier eine Wildcard. Weitere Hochkaräter werden der Weltranglistenvierte Raonic, Nadal (6.), Cilic (7.) und Goffin (10.) sein. Mit sechs Top-zehn-Spielern weist die Veranstaltung eine für ATP-500-Turniere äußerst starke Besetzung auf. Diese Woche in Rio sind bzw. waren bei gleicher Wertigkeit nur der Japaner Kei Nishikori (5.) und Thiem (8.) im Einsatz.