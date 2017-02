Die Zeit danach

What’s up Hockeyfans? Die dramatischen Schlussminuten vom Spiel am vergangenen Dienstag in Graz gehen jedem Eishockeyfan noch immer tief unter die Haut. Man hat gesehen, was möglich ist, wenn eine Mannschaft den Glauben an sich nicht verliert. Dennoch war diese letzte Partie ein Spiegelbild einer durchwachsenen Saison.

Doch was kommt jetzt? Zwei, drei Tage versuchst du, zunächst den Kopf frei von Eishockey zu bekommen. Mittlerweile hat uns der Alltag jedoch wieder fest im Griff. Wir befinden uns nämlich in einer sehr wichtigen Phase hinsichtlich der kommenden Saison. Für die Spieler stehen in den nächsten Tagen noch medizinische Untersuchungen und Tests an, bevor sich die Jungs nach der Saisonabschlussfeier am nächsten Sonntag nach und nach in ihre Heimat verabschieden. Bevor die Spieler zum Teil bis in den Sommer und zum Teil für längere Zeit getrennte Wege gehen, verbringen sie noch einmal viel Zeit zusammen als Gruppe.

Gemeinsam mit meinem Assistenten Peter Sidorkiewicz und Manager Alexander Kutzer führen wir zudem mit jedem Spieler ein ausführliches Gespräch, in dem wir die Saison analysieren und auch über eine mögliche gemeinsame Zukunft sprechen. Ebenso arbeiten wir Listen von potenziellen neuen Spielern durch und versuchen, deren Qualität zu prüfen. Mit Rick Nasheim an Bord können wir diese Arbeit intern auf mehrere Schultern verteilen, um so vor einer Verpflichtung ein möglichst komplettes Bild des Spielers zu bekommen.