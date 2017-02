Gutes Finish nach Stotterstart

Von Patrick O. Maier

Nach der zuletzt enttäuschenden Leistung gegen Villach und dem damit verbundenen Fall aus den Top Vier der zweiten Basketball-Bundesliga wollten die Raiffeisen Dornbirn Lions im Heimspiel gegen die Basket Flames wieder in die Erfolgsspur zurück. Und das gelang auch.

Kaum Punkte. Im ersten Viertel sah es jedoch gar nicht danach aus. Die Lions legten einen klassischen Fehlstart aufs Parkett und lagen schnell mit 0:5 im Hintertreffen. Zwar gelang den Löwen nach rund zwei Minuten der befreiende erste Korb, richtig auf Touren kam der Lions-Motor aber das gesamte Viertel nicht. Von außen hatten die Messestädter kein Wurfglück, und in Korbnähe trauten sie sich kaum. So war es auch nicht verwunderlich, dass der Tabellenneunte aus Wien in der ersten Pause mit 17:11 in Führung lag.

Aufgeben kam für die favorisierten Dornbirner aber nicht in Frage. Zwar versuchten sie es teils mit der Brechstange durch die Wand, aber einzelne Aktionen waren erfolgreich und brachten die bitter benötigten Punkte, während die Gäste mehrheitlich mit den Schiedsrichtern haderten.

Immer wieder Brajkovic. Nach rund 15 Minuten war es dann soweit: Mit 21:19 gingen die Messestädter erstmals in Führung, gaben diese nicht mehr aus der Hand und bauten sie bis zur Halbzeit auf 28:23 aus.

Eine wundersame Wandlung durchlief das Team von Coach Inaki Merino nach dem Seitenwechsel. Offensichtlich wusch der Spanier seinen Spielern in der Pause ordentlich den Kopf, denn vom unkoordinierten und teils hilflos wirkenden Spiel aus der ersten Halbzeit war nichts mehr übrig. Der Spielwitz schien wie auf Knopfdruck zurück in der Messehalle zu sein. Mit gefühlter Leichtigkeit gelang den Löwen Punkt um Punkt. Angeführt von Luka Brajkovic, der in der Zone einen guten Job machte, bauten die Messestädter ihre Führung kontinuierlich auf 51:37 aus. Im letzten Abschnitt verwalteten die Gastgeber ihren Vorsprung und holten sich den sicheren 69:56-Sieg.

„Ich bin froh, dass unsere Offensive nach der Pause besser wurde und wir uns den Sieg geholt haben“, so Coach Merino nach dem Spiel.