Der neue Rohdiamant

Von Clemens Ticar

Die deutschen Medien haben einen neuen Liebling und hören nicht auf zu schwärmen: Kevin Danso, 18 Jahre, Innenverteidiger, geboren in Voitsberg in der Steiermark. Für Augsburg debütierte der Sohn von ghanaischen Eltern gegen Leipzig, spielte beim 2:2 durch und lieferte eine bärenstarke Leistung ab. „Dass er Potenzial hat, das haben wir gewusst“, sagt Manfred Zsak, „aber dass er seine Leistung beim Debüt so bringt, ist überraschend und beeindruckend.“ Seit mittlerweile vier Jahren betreut Zsak den 18-Jährigen als Teamchef in diversen Nachwuchsauswahlen Österreichs. „Als er in der U15 das erste Mal zu mir gekommen ist, war er ein bulliger Mittelstürmer“, erzählt Zsak und hebt die enorme ­physische Stärke Dansos hervor.

Früher Aufbruch. Schon als Sechsjähriger hat der Fußballer mit seiner Familie die Weststeiermark verlassen und ist nach England gezogen. Dort hat er bei Reading und Milton Keynes Dons gespielt, bevor 2014 Augsburg auf ihn aufmerksam geworden ist. „Kevin hatte schon als 16-Jähriger einen Körper wie ein Erwachsener“, sagt Zsak.

Die defensiven Qualitäten des Steirers wurden erst in Augsburg erkannt. Die Zeiten als Mittelstürmer waren vorbei, Danso kam vor allem in der Innenverteidigung und im zentralen defensiven Mittelfeld zum Einsatz. „Die Deutschen haben ihn komplett umgedreht“, sagt Zsak. Die Entscheidung der Augsburger Verantwortlichen rechtfertigte Danso bei seinem ersten Bundesligaauftritt vor allem in der ersten Halbzeit: 83 Prozent seiner Zweikämpfe entschied der Österreicher für sich – mehr als jeder andere Spieler auf dem Feld. „Körperlich und im Kopfballspiel ist er unglaublich“, sagt auch Zsak. Danso hätte sich in letzter Zeit aber auch taktisch und technisch enorm weiterentwickelt.

„Aber“, sagt Zsak, „alles darf man nicht durch die rosarote Brille sehen. Bei Bayern oder Dortmund würde er nicht spielen.“ Nicht als Innenverteidiger, nicht im Mittelfeld und als Mittelstürmer schon gar nicht. Wenn Österreichs U19-Nationalteam Ende März in der Eliterunde der EM-Qualifikation spielt, wird der 18-Jährige im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Dann wird er wieder seine Mannschaft antreiben. „Aber vor allem mit Lt“, sagt Zsak.