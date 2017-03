EHC und VEU ohne Glück

Von Günther Böhler

Spiel Nummer zwei der Best-of-five-Serie zwischen Lustenau und Jesenice wurde von Beginn an mit hohem Tempo geführt. Die Hausherren verbuchten die erste gefährliche Aktion, doch Dominik Oberscheider (3.) zielte daneben. Die Gäste hingegen machten es eine Minute später in Überzahl vor. Jaka Ankerst traf zum 1:0.

In Minute neun die Antwort der Löwen. Petr Vala besorgte nach Zuspiel von Daniel Stefan den Ausgleich. Mit exakt dem gleichen Zeitabstand waren wieder die Slowenen an der Reihe. Nate DiCasmirro (14.) – wieder saß Marcel Witting auf der Strafbank – stellte den alten Abstand her. Mit diesem 1:2 nach dem Startdrittel waren die Lustenauer gut bedient, denn Zan Jezovsek war zuvor im 1:1-Duell mit EHC-Keeper Patrick Machreich gescheitert. Und derselbe Akteur setzte den Puck, Sekundenbruchteile nach der Pausensirene, vorbei.

Vala eiskalt zum 2:2. Mit unverminderter Intensität ging es vor 1620 Fans in der Rheinhalle weiter. Erneut verpasste es Jezovsek (22.) die Führung auszubauen. Nach knapp einer halben Stunde eröffnete sich den Ressmann-Cracks mit zwei Mann mehr am Eis die große Chance auszugleichen. Und diese wurde von Oldie Vala (29.) eiskalt genützt. Der 37-Jährige fixierte mit seinem 20. Saisontreffer das 2:2, welches auch zu Beginn des Schlussdrittels noch auf der Anzeigetafel zu sehen war.

Doch innerhalb von sieben Minuten wechselten die Ziffern auf 3:3. Ankerst (45.) brachte die Zupancic-Truppe zum dritten Mal in Front, und kurz darauf ließ im Powerplay Philipp Winzig (47.) die Lustenauer jubeln. In der 56. Minute sorgte Marjan Manfreda allerdings wieder für Ernüchterung. Und da in der Schlussphase ein Überzahlspiel des EHC, in Kombination mit der Herausnahme von Machreich, keinen Erfolg brachte, ging Jesenice als Sieger vom Eis.

VEU-Aufholjagd unbelohnt. Ebenfalls auf Augenhöhe verlief in der Vorarlberghalle das Duell Feldkirch gegen Asiago. Daniel Fekete glich in Minute elf einen frühen Rückstand aus, und die VEU ließ sich auch nicht von einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung der Italiener entmutigen. Martin Mairitsch (36.) verwertete noch vor dem letzten Wechsel ein Harand-Zuspiel zum 2:3, und kurz nach Wiederbeginn besorgte Diethard Winzig den Ausgleich, der schlussendlich die Overtime bedeutete. In der hatte Asiago die Nase vorn – Federico Benetti (65./PP) scorte zum 4:3 – und damit sind auch die Lampert-Schützlinge in der Serie mit 0:2 im Hintertreffen.